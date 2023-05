Une aventure de Jacques Gipar Tome 11 : Le grand prix d'Angoulême. Crayonné, Edition limitée

Tirage limité à 600 exemplaires, présentant les version crayonnées et NB des pages. Angoulême, juin 1956... Un accident de course qui se révèle être une tentative de meurtre... Et Jacques Gipar qui se trouve dans la foule ! Qui peut bien en vouloir à un modeste garagiste, passionné de course automobile ? Et quel rapport avec des voitures accidentées ? Une enquête en or pour notre journaliste de choc, qui tient sûrement un nouveau scoop pour France Enquêtes !!!