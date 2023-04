Mes 300 énigmes pour petits génies

300 énigmes conçues spécialement pour les petits génies ! Enigmes, labyrinthes, sudokus, 7 différences, cherche et trouve, carrés magiques... Autant de défis pour faire travailler tes méninges et ta logique ! Et pour t'aider, retrouve toutes les solutions détaillées à la fin de l'ouvrage. Un format souple avec un crayon intégré pour pouvoir répondre aux énigmes directement sur son livre.