Genesis - Tome 8

Les Néandertaliens continuent d'attaquer les Homo-sapiens de manière toujours plus ingénieuse. Taiga et ses amis se préparent donc à contre-attaquer, et décident de travailler le fer pour fabriquer des armes plus solides et tranchantes. Une fois cela effectué, nos héros et la tribu de Nakum partent à la rencontre des autres tribus Homo-sapiens afin de créer une alliance avec eux et vaincre les Néandertaliens. De leur côté, les Néandertaliens se préparent également au combat et l'identité de leur chef est enfin révélée...