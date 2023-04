Maison tremble

Sur la montagne, Maison s'éveille. Encore endormie, au loin, la ville sommeille. Maison salue L'oiseau qui passe et l'invite à petit-déjeuner. Soudain la terre se met à secouer ! "Maison, maison, la montagne tremble... elle est malade ! Et si à cause de cette ville, Montagne disparaissait ? " Pour guérir Montagne, L'oiseau et Maison vont chasser la ville et ses cheminées polluantes. Et surtout, quand tout sera fini, il faudra prendre un bon chocolat chaud tous ensemble pour se réconforter.