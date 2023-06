C'est la fin de la journée au minigolf des flots bleus. Toutes les balles ont terminé le parcours et sont arrivées au château. Toutes ? Non ! Il en reste une dernière sur la ligne de départ et elle rêve de la vie de château. Cette balle, c'est toi ! Dans ce récit d'aventures où chaque parcours est unique, le lecteur ou la lectrice aux manettes pourra faire ses propres choix. Se surpasser pour sauter dans le vide ? Se jeter à l'eau ? Affronter des bêtes sauvages ? Se tromper, rebondir, garder son objectif en tête ou l'abandonner... Minigolf c'est aussi une quête philosophique lors de laquelle vous pourrez rencontrer l'amour ou vous établir au sein d'une communauté de balles hippies ! Un livre-jeu optimiste et joyeux qui évoque avec humour la condition humaine, ses quêtes, ses embûches, ses détours et qui porte un regard amusé sur nos rêves et nos ambitions.