Edie and Violet Bond

Voyagez dans le monde des esprits avec ce thriller fantastique haletant, plein de sororité et de révolte féminine, et inspiré de la vie de véritables jumelles médiums ayant vécu au XIXe siècle. Sacramento, 1885. Edie et Violet Bond, soeurs jumelles de dix-sept ans, sont de puissantes médiums : Violet sait ouvrir le Voile qui sépare la vie de la mort, et Edie est capable de le traverser pour arpenter le monde des esprits. Mais leurs dons ne leur ont été d'aucune aide quand, suite à la mort de leur mère, leur père a menacé de les faire interner dans un asile. Après avoir fugué, Edie et Violet ont rejoint une communauté soudée de femmes - poétesses, actrices, musiciennes et oratrices, sous couvert de communion avec les esprits, elles peuvent se permettre de dire en public ce qui leur est normalement interdit. Mais un soir, le numéro de Violet tourne au désastre, et Edie se rend compte que l'esprit responsable de la mort de sa mère est entré dans le monde des vivants. Alors qu'elle enquête, elle va réaliser que des médiums sont prises pour cibles par un tueur en série... et que, si elle ne démasque pas très vite le coupable, sa soeur et elle pourraient bien être les prochaines. " Délicieusement glaçant et plein de suspense. " Nina LaCour, autrice de Tout va bien