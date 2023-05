Macroéconomie en pratique. 2e édition

Cet ouvrage présente les grands concepts et mécanismes de la macroéconomie en alliant la théorie à l'étude des faits, et en analysant les implications des réalités observées pour la politique macroéconomique. Pour cela, plus de 40 études de cas sont proposées sous forme de focus thématiques. Tout en privilégiant les analyses non formalisées et les outils graphiques, la macroéconomie est ici abordée dans sa complexité actuelle, issue des bouleversements économiques profonds qu'ont entraînés les crises récentes. Les chapitres couvrent un vaste champ d'analyse et s'organisent autour : - d'un cours structuré, assorti de focus thématiques et de nombreuses illustrations ; - d'une rubrique L'essentiel pour retenir rapidement les points clés ; - de questions de révision pour s'auto-évaluer. Cette nouvelle édition a été entièrement mise à jour pour prendre en compte les évolutions macroéconomiques liées à l'actualité la plus récente.