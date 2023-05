Nietzsche à la plage. Zarathoustra dans un transat

Friedrich Nietzsche (1844-1900) est une figure complexe de la philosophie. Son oeuvre majeure, la plus importante à ses yeux, Ainsi parlait Zarathoustra, est la plus difficile d'accès car, parue en quatre volumes, elle est la plus cryptée et la plus ésotérique. L'auteur, spécialiste incontesté de Nietzsche, se propose de décrypter ladite oeuvre à l'intention du grand public en se référant en filigrane à sa biographie, dans le but de démentir quelques idées reçues, notamment sur son détournement à des fins eugénistes ou totalitaires.