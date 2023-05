Beauvoir à la plage. La condition féminine dans un transat

Simone de Beauvoir n'est pas la scandaleuse compagne de Sartre, "la grande sartreuse, Notre Dame de Sartre", elle n'est pas non plus une audacieuse féministe, ni une autrice qui écrit ses mémoires, elle est avant tout une philosophe. La discipline, la réflexion qui gouvernent sa vie commencent très tôt dans une enfance bourgeoise baignée de douceur. Cette douceur disparaîtra avec la prise de conscience de l'injustice du monde, de l'injustice du sort réservé aux femmes. Plus tard, elle osera dénoncer un autre scandale : la froide cruauté que notre société témoigne à ses anciens. Cet ouvrage nous montre comment Simone de Beauvoir a osé pourfendre les préjugés de son époque. Comment, au-delà de la femme engagée qu'elle a été, elle est restée un personnnage majeur du 20e siècle dont la pensée a bouleversé et bouleverse encore notre conception du genre, notre attitude vis-à-vis de la féminité, notre rapport à la morale et qui devrait encore être écoutée dans les débats d'aujourd'hui.