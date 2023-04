Permaculture et agroécologie : Créer sa micro-ferme. Le guide-témoignage pour oser s'installer

"Vous rêvez d'un retour à la terre ? Ce guide-témoignage, accompagné de nombreuses photos et de fiches pratiques, vous apportera toutes les informations pour lancer votre micro-ferme, réfléchir à votre projet et ouvrir les portes d'un engagement à la fois personnel et collectif". Pierre Rabhi Qu'est-ce qu'une micro-ferme ? Où se former ? Comment choisir son statut, se financer et trouver ses terres ? Quelles méthodes culturales privilégier ? Comment acheter ou produire ses plants ? Pourquoi se diversifier ? Comment communiquer et se développer ? Dans cet ouvrage, Linda Bedouet donne les clés essentielles d'une installation en tant que paysan en agroécologie, afin de vous aider à porter un projet productif, rentable et bénéfique à l'environnement et aux hommes. - Des conseils juridiques et financiers ; - Des témoignages riches et diversifiés ; - Des interventions de nombreux experts ; - Des portraits de micro-fermes inspirantes. "Un guide essentiel pour démarrer sa propre micro-ferme". Jean-Martin Fortier