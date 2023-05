Rosetta & Lucien Tome 3 : A la belle étoile. Avec 1 CD audio

Pour la première fois, Rosetta se rend dans le pays voisin. Lucien l'a invitée à passer quelques jours avec lui, chez Oma et Opa, ses grands-parents. Après une première nuit à contempler les étoiles, les enfants apprennent que le cours d'eau est à sec. La forêt est menacée, alors ils remontent ensemble le lit du ruisseau qui serpente à travers les bois. Rosetta et Lucien avancent dans leur périple, au rythme des notes de piano, de cor anglais, de hautbois et de bongos. Un livre-disque illustré et une intrigue écologique qui avance aux gré des airs de Debussy, Brahms et Haydn. Ce nouveau conte de Nathalie Tuleff, Guillaume Lucas et Janna Baibatyrova inspire douceur et émerveillement devant un spectacle insoupçonné qu'il ne faut cesser de préserver.