Sosie passionné de Claude Nougaro, Mathias est un comédien quadragénaire en crise. Lorsqu'il apprend qu'un biopic sur le chanteur est en préparation, il tente par tous les moyens de convaincre son agent qu'il est l'homme providentiel pour le rôle. Car de son idole, il sait tout et comprend mieux que personne la trajectoire dramatique, le destin génial, les combats intimes, la violence intérieure, les rêves de gloire et la beauté de l'inextinguible voix bleue. Dans cette quête éperdue pour un second souffle, Mathias reçoit la visite poétique et musicale d'un ami qu'il appelle Jacques. La création de Ici Nougaro a eu lieu le 13 janvier 2023 au Théâtre Gymnase-Bernardines (Marseille), dans une mise en scène de l'auteur et de Grégory Montel avec Grégory Montel et Lionel Suarez.