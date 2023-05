Renaître de ses deuils

La vie est faite de changements multiples et de pertes de tous ordres : décès, rupture sentimentale, perte d'emploi, déménagement, fuite du temps, levée des illusions... Généralement vécus comme de terribles épreuves, ces évènements sont aussi l'occasion d'entamer un nouveau cycle et d'écrire une nouvelle page de sa vie. Dans ce livre, l'auteur donne les clés pour surmonter les tourbillons d'émotions, apprivoiser le chagrin et retrouver la paix intérieure. Concrètement, il dévoile le chemin à suivre pour dépasser le deuil : bien s'entourer, pardonner, apprendre à lâcher prise, accepter la perte et surtout mettre en oeuvre un véritable plan d'actions pour prendre soin de soi. Tel un compagnon de route, ce guide vous soutiendra et vous ouvrira de nouveaux horizons. Une manière d'optimiser votre renaissance, réapprendre à vivre et donner un autre sens à votre vie.