A Couple of Cuckoos Tome 8

Hello tout le monde, c'est Hiro ! J'ai fait une sacrée frayeur à Erika ! On faisait du shopping quand une voiture s'est arrêtée, et ses occupants m'ont obligée à monter... Elle a paniqué ! Nagi n'a pas eu d'autre choix que de prendre les choses en main. #kidnapping Pour compliquer encore plus la situation, l'amie d'enfance de Nagi, une certaine Aï, est de retour de Chine. Elle est venue donner sa réponse à la déclaration d'amour qu'il lui avait faite en primaire... Elle aura pris son temps mais maintenant elle revient très déterminée ! #prunelledesesyeux Sacré Nagi, il compte désormais pas moins de quatre prétendantes au mariage ! Pourvu qu'il ne prenne pas la grosse tête... #casanovadepacotille