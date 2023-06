L'agent 212 Tome 29 : L'agent tous risques

Faire la circulation et maintenir l'ordre n'est clairement pas un poste de tout repos, encore moins pour Arthur Delfouille, le maladroit agent 212. Les automobilistes sont agressifs et peu disciplinés, les pompiers prétentieux et condescendants, le commissaire colérique et injuste, le matériel souvent caduc, la météo parfois aride... Malgré tout, les journées qu'il passe à patrouiller dans la rue en uniforme sont des promenades de santé en comparaison de la gestion de son agaçante belle-mère, toujours fourrée chez lui et qu'il lui faut traîner tel un boulet même lorsqu'il est en congé. Avec un plaisir évident, Raoul Cauvin et Daniel Kox continuent, dans ce nouvel album, à mettre en scène leur personnage fétiche, le souvent ridicule mais néanmoins sympathique agent 212, dans cette série devenue classique. Une caricature des petites absurdités de la vie en société, dans la pure tradition franco-belge.