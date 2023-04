Toujours, mon amour reste

Avec la saisissante poésie de Buffy Sainte-Marie, légendaire autrice-compositrice Crie, et les images sublimes de Julie Flett, illustratrice et autrice Crie-Métis maintes fois primée, ce livre inspiré de la chanson Still This Love Goes On se veut une lettre d'amour aux saisons, aux lieux, aux traditions et aux communautés autochtones. Une chanson d'espoir. Une chanson d'appartenance.