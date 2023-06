Murmures de l'Océan

Grâce à ce coffret de 50 cartes magnifiquement illustrées, vous pourrez puiser dans l'énergie des dauphins, des baleines et autres êtres marins fascinants pour développer votre intuition et obtenir une guidance inspirante. Dans le livre d'accompagnement, vous trouverez différentes méthodes de tirage, la signification des cartes, mais aussi les moyens d'amplifier votre connexion à la sagesse ancestrale du peuple de l'eau, afin de révéler les beautés, les trésors oubliés et les merveilles cachées en vous. Plongez dans les profondeurs émotionnelles de l'océan et trouvez la force, l'énergie, et la confiance nécessaires pour prendre les meilleures décisions dans tous les secteurs de votre vie.