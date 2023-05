Nos coeurs à l'horizon

" Il y avait toujours eu trop de souffrance dans cette demeure, trop de secrets. Son avenir appartenait à d'autres désormais. Ses yeux se posèrent sur une photographie de Celia dans une jupe d'un rouge flamboyant assorti aux tapisseries. Elle se souvenait d'un regard qui en savait trop, d'une silhouette toujours sur le point de battre en retraite. " Angleterre, années 1950. La vie de la paisible station balnéaire de Merham est bouleversée le jour où des artistes bohèmes s'installent dans la splendide demeure d'Arcadia, au grand dam de la bourgeoisie locale, qui voit d'un mauvais oeil l'arrivée de ces jeunes gens aux moeurs étranges. Celia et sa soeur y voient quant à elles l'occasion rêvée pour échapper à leur ennui. Mais l'amour va s'en mêler, et Arcadia va bientôt devenir le théâtre d'un scandale sans précédent. Cinquante ans plus tard, alors que cette somptueuse demeure est sur le point d'être transformée en hôtel de luxe, on y découvre une fresque qui recèle d'incroyables secrets. Il reste peut-être à Merham une personne capable de résoudre cette énigme... Ce roman a reçu le prix du Livre Romantique de l'année. " Merveilleusement romantique ! " Company " Moyes maîtrise à la perfection ces histoires entrelacées. Sa justesse de ton et la délicatesse de son écriture font de ce roman une lecture irrésistible. " Publishers Weekly