Rencontre en Méditerranée - Sous le charme du Dr St. Claire

Rencontre en Méditerranée, Connie Cox La mer, les voyages et une vie sans attaches : voilà les raisons pour lesquelles Annelise a choisi d'exercer son métier de médecin sur un bateau de croisière. Car la chose à laquelle elle tient le plus au monde, c'est son indépendance, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Sauf que le jour où, pendant une mission, elle rencontre le beau Nikos Christopoulos, Annelise sent sa vie basculer. A l'encontre de tous ses principes, elle est tombée amoureuse... Sous le charme du Dr St Claire, Emily Forbes Caspar St Claire, le célèbre médecin, veut l'interviewer dans le cadre du reportage qu'il tourne actuellement dans l'hôpital où elle travaille ? Annie est désemparée : il est hors de question qu'elle accède à sa demande, elle qui, venue à Blue Lake pour changer de vie, apprécie plus que tout l'anonymat que lui offre cette grande ville. Pourtant, Caspar est si attentionné envers elle que bientôt elle sent sa résolution faiblir... Romans réédités