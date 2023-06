Le pari d'un milliardaire - La fierté d'un héritier

Série "La couronne des Santina" - Tomes 3 & 4 / 8 Riches, puissants et célèbres, ils sont prêts à renoncer à tous leurs privilèges... par amour. Le pari d'un milliardaire, Kate Hewitt Quand Ben Jackson, le célèbre milliardaire, la met au défi de participer à un ambitieux projet caritatif, Natalia sait qu'elle tient une occasion de prouver qu'elle n'est pas une héritière capricieuse. Pour une fois, elle sera digne de son titre de princesse de Santina ! Et elle effacera, sur le visage de Ben, ce sourire narquois qui l'irrite tant. Même si travailler avec cet homme arrogant sera pour elle une véritable épreuve... La fierté d'un héritier, Caitlin Crews Epouser Rafe McFarland, l'ombrageux et richissime duc de Pembroke, et lui donner un héritier, c'est la seule issue qui s'offre à Angel si elle veut payer les dettes de sa mère. Un arrangement où l'amour n'entre pas en ligne de compte. Et pourtant, dès la première nuit qu'elle partage avec Rafe, Angel sent une étrange émotion la gagner. Qu'adviendra-t-il si elle tombe amoureuse de cet homme ténébreux ? Romans réédités