Quel est le secret que cache Pauline ? Pourquoi fuit-elle le regard d'autrui ? Quel drame creuse son visage et altère son teint ? "Personne n'ignore par expérience que le danger inconnu est mille fois plus saisissant et plus terrible que le péril visible et matérialisé", confie la jeune femme. En épousant le comte Horace de Beuzeval, un homme diabolique, elle a signé son arrêt de mort : chaque jour est devenu synonyme d'angoisse et d'effroi... TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'auteur- Contexte culturel- Genre de l'oeuvre- ChronologieTOUT POUR REUSSIR- Explications de texte guidées- Vers l'oral du bacGROUPEMENTS DE TEXTES- Pauline, un roman gothique- Une oeuvre romantique - Alexandre Dumas, entre éloge et blâmeCAHIER PHOTOS.