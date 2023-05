La Petite Sirène

Un grand livre de coloriages avec des illustrations soignées et modernes, à coloriser selon ses envies ! - Un cahier grand format de 32 pages qui propose des coloriages en noir et blanc accompagnés d'éléments en couleurs. - Les enfants retrouvent Ariel et tous ses amis ! - Le papier est épais, idéal pour le coloriage au feutre. Dès 6 ans.