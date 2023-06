Agenda Kawai 2023-2024

L'agenda Kawaïi 2023-2024 pour une année colorée et mignonne à souhait Millesima est un nouveau label de papeterie développé au sein d'Edi8 en 2023. La gamme présente cette année 4 types de produit dont des agendas scolaires, des agendas-semainiers, des éphémérides petit et grand formats ainsi qu'un calendrier familial. C'est 35 titres qui verront le jour avec des thèmes forts (chats, chevaux, foot), des licences (Kid Paddle, Zombillénium), des influenceurs (Léane et Maël) et des sujets inédits qui renouvellent le genre (agenda tuto Dessine ton manga). .