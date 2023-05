Star Wars - Chewbacca Tome 5 : L'équilibre dans la Force

Le copilote du Faucon Millénium dans une aventure solo ! Après la bataille de Yavin, Chewbacca réalise un atterrissage forcé sur une planète occupée par l'Empire. Il se trouve alors pris au milieu d'une rébellion. Deuxième nouvelle collection à petit prix dans la galaxie Star Wars ce mois-ci ! Après la collection anthologique centrée sur un protagoniste de la galaxie lointaine, nous vous proposons avec cette gamme, des récits dans le canon de l'histoire. Depuis 2015, Marvel publie des comics qui se déroulent dans le même univers que les films et les séries télévisées. Ce cinquième tome présente l'une des premières mini-séries lancées par la Maison des Idées. On y retrouve Gerry Duggan (X-Men, Deadpool) et Phil Noto (Star Wars, Poe Dameron).