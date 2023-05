La rivière à l'envers en bande dessinée. Tome 1 : Tomek

Scénario de Maxe L'Hermenier, dessin de Djet et couleur de Parada d'après l'oeuvre de Jean-Claude Mourlevat. Dossier pédagogique de Gaëlle Brodhag Un jour, Hannah entre dans l'épicerie de Tomek et demande s'il vend de l'eau de la rivière Qjar. Selon la jeune fille, boire cette eau empêcherait de mourir. Elle repart bredouille. Mais Tomek, tombé alors amoureux de la jeune fille, décide alors de partir à la recherche de cette rivière qui s'écoule à l'envers et de retrouver Hannah. Une aventure à travers des contrées magiques et inoubliables adaptée en bande dessinée d'après le roman de Jean-Claude Mourlevat ! LIRE Le texte adapté en bande dessinée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des extraits vidéo à visionner sur Internet, une versions epub de l'ouvrage disponible dans les librairies numériques).