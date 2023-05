Debout, les damnés de l'Uber. Les travers et les vanités d'une société, qui court après la modernité comme un hamster dans sa roue

80 chroniques pour affronter les rigueurs du XXIe siècle "L'open space, on aurait d'abord dû le tester sur des rats". " Le monde se divise en deux : ceux qui voient la batterie de leur téléphone à moitié pleine et ceux qui voient la batterie à moitié vide. " " Toute une carrière passée à Pôle emploi, tout ça pour finir chômeuse ? C'est là que je me suis dit, Mireille, t'as été inspirée de ne pas faire boucherie. " " Dans la société de l'image, il y a plus emmerdant que de rater son clafoutis : il y a rater la photo de son clafoutis. " Cyclo-prolétariat, flexisécurité, PMA post mortem, ubérisation, start-up nation : Charline Vanhoenacker dépeint avec délectation les travers et les vanités d'une société, la nôtre, qui court après la modernité comme un hamster dans sa roue. A propos de l'autrice Charline Vanhoenacker, née à La Louvière, en Belgique, est journaliste, humoriste, animatrice et productrice de radio belge. Elle est notamment connue pour ses chroniques sur France Inter. " On y retrouve avec gourmandise son regard sur le monde, son humour, son empathie aussi [... ]. A consommer sans modération. " L'Humanité