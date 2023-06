Agenda Les cahiers d'Esther. Edition 2023-2024

L'agenda scolaire LES CAHIERS D'ESTHER de RIAD SATTOUF Disponible le 1er juin ! Clairement L'AGENDA le plus stylé de tous les temps ! Un agenda 2023-2024 pratique et plein d'humour pour accompagner les étudiantes et les étudiants, (et même ceux qui n'étudient pas ou plus en fait), dans l'organisation de leurs pures vies exceptionnelles mdr ! En plus des pages multicolores pour noter les devoirs (ou les plans teufs sisi), un espace pour prendre des notes (sur les idées géniales qui nous traversent), le planning de l'année (pour bien identifier quand sont prévues les vacances), un carnet d'adresses (pour y noter le 07 de Timothée Chalamet si jamais on arrive à le pécho), ... Le tout enrichi de cases issues des bandes dessinées Les Cahiers d'Esther et d'illustrations pour rythmer l'année. Tout l'univers d'Esther regroupé dans un agenda !