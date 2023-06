Astrologie - Livre de coloriage

Colorie ta voie et découvre ton chemin spirituel L'astrologie est bien plus qu'un horoscope quotidien, comme vous le découvrirez au fil des pages. Avec plus de 120 superbes pages à colorier, vous aurez la possibilité de passer un moment serein tout en développant votre créativité, votre intuition et votre capacité de concentration, mais aussi de percer les secrets de l'Univers. Que vous soyez novice ou expert en astrologie, ces dessins inspirés du cosmos vous procureront joie et paix intérieure et vous aideront à vous aligner avec votre potentiel astrologique.