Les disparus de la Durance

DES AFFAIRES QUI PRENNENT LEUR SOURCE PRES D'UN COURS D'EAU... Le nouveau thriller de l'auteur des Jumeaux de Piolenc (plus de 105 000 exemplaires vendus) "- Vous m'avez apporté des pieds sans corps, s'amusa le légiste qui venait de s'ajouter au groupe, vous m'offrez maintenant des corps sans pieds. Capitaine Vaas, laissez-moi deviner : petit, vous aviez besoin de finir vos puzzles, je me trompe ? " Martin Vaas, officier de la police judiciaire à Paris est appelé sur les quais, en face du 36 Quai des Orfèvres. Des pieds dans des baskets flottent dans la Seine, mais sans aucune trace de cadavres... Il apparaît rapidement que cette affaire fait écho à d'autres cold-cases. Appuyé par son équipe et par le commandant Lazlosevic, à la tête de la nouvelle division UAC3, spécialisée dans l'analyse comportementale et criminelle et des affaires complexes, l'officier Vaas va découvrir que cette affaire prend sa source, il y a plus de vingt ans, sur les rives de la Durance.