ESCAPADE MORTELLE SOUS LE SOLEIL AUSTRALIEN Sur une plage paradisiaque et coupée du monde sept surfeurs se mettent à l'épreuve, entre camaraderie et véritable défi. Mais Kenna, qui vient tout juste de rejoindre la Tribu, craint pour sa vie. Les membres de la Tribu ont beaucoup de secrets, certains bien trop lourds à porter... Et pour Kenna, les vacances de rêve vont se transformer en véritable jeu de survie.