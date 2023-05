"Le Mont-Saint-Michel" : une mine d'informations pour découvrir un lieu dont l'histoire remonte au VIIIe siècle et classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Un documentaire interactif et ludique qui valorise la participation et l'autonomie de l'enfant, tout en lui permettant d'en savoir plus sur un lieu en collant et en s'amusant. L'enfant apprend en positionnant des stickers aux bons endroits. Pour tous les petits fans d'architecture médiévale et de sites naturels uniques. Un lieu emblématique du tourisme français Le Mont-Saint-Michel est la première destination touristique en France après Paris : chaque année, plus de 3 millions de touristes, français ou étrangers, se rendent en Normandie pour visiter ce site unique célèbre pour son abbaye, un ensemble religieux très ancien et immense, et son bourg médiéval devenu un petit village accessible grâce à un pont-passerelle. L'immense baie qui entoure le mont est à elle seule, aussi, source de tourisme, attirant de nombreux visiteurs : randonneurs ou simples marcheurs. Un documentaire illustré pour découvrir Le Mont-Saint-Michel et ce qui en fait son caractère unique 16 pages et une quarantaine de stickers pour découvrir l'histoire d'un rocher granitique qui va devenir un lieu de pèlerinage important au Moyen Age après qu'une communauté religieuse s'y est établie et a fait construire une église. Au fil des siècles et de l'Histoire, la petite église devient une immense abbaye dotée de plusieurs bâtiments. En contrebas, un petit bourg s'est développé, cerné par des remparts. Outre sa magnifique abbaye, la baie du Mont-Saint-Michel vaut à elle seule aussi le détour. C'est l'endroit d'Europe où l'on peut voir les plus grandes marées : à marée basse, la mer se retire très loin... à marée haute, le mont est entouré d'eau... Quelques jours dans l'année, la mer est même tellement haute que Le Mont-Saint-Michel devient une île ! Un format pratique, léger et facilement transportable, avec des autocollants Une quarantaine d'autocollants à coller dans un livre qui s'emporte partout et à tout petit prix. Parfait pour occuper les enfants dans les transports, en vacances ou le week-end.