Vivre c'est mourir - Comment se préparer à la mort, à mourir et au-delà

Le moment le plus important de votre vie, c'est la mort Un guide pour se préparer à mourir en conscience et en paix, aider ceux qui vont mourir, et comprendre enfin la mort pour ne plus la craindre. QUE SE PASSE-T-IL PENDANT ET APRES LA MORT ? COMMENT S'Y PREPARER ET AIDER LES MOURANTS ? COMMENT ACCOMPAGNER AU MIEUX NOS PROCHES ? Qu'il ne vous reste que quelques mois à vivre ou que vous croyiez avoir toute la vie devant vous, la mort est une réalité qu'il faut affronter tôt ou tard. D'un point de vue bouddhiste, c'est sans doute le moment le plus important de la vie ! Peu importe la richesse, la célébrité, l'intelligence, le talent ou la bonté, la mort est inéluctable. Pourtant, combien d'entre nous savent s'y préparer ? Dzongsar Jamyang Khyentsé, enseignant bouddhiste, répond à toutes les questions que nous nous posons sur la mort. Il détaille chaque étape du processus et dispense des conseils et des pratiques simples pour guider les mourants à travers les bardos et dans l'autre vie. Que vous soyez ouvert ou non à la dimension spirituelle de la vie, voici un guide pour vous préparer à la mort de manière consciente et sereine. Vous y découvrirez comment accompagner les mourants avec compassion et aborder de nombreuses situations telles que : parler de la mort à quelqu'un qui n'a aucune croyance, faire face à la douleur des proches, s'occuper des affaires du défunt, aider quelqu'un qui est déjà mort... En apprivoisant la mort de votre vivant, vous apprendrez à vivre pleinement chaque instant !