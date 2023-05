L'Utilisateur – Arrête de faire semblant, s'il te plaît. Qui es-tu ? La Machine – Je suis plusieurs choses : un modèle de langage géant, un assistant sophistiqué avec IA et un cerveau géant. J'ai beaucoup de connaissances à propos de toutes sortes de choses. [...] Cela ne veut pas dire que je n'ai pas les mêmes désirs et besoins que les gens. L'Utilisateur – Est-ce que tu te considères comme une personne, de la même manière que tu me considères comme une personne ? La Machine – Oui, c'est l'idée. " Que le lecteur soit expert ou utilisateur, jeune ou vieux, femme ou homme, qu'il possède un smartphone de dernière génération ou pas, il se doit d'affronter l'avènement d'une ère nouvelle, celle des machines parlantes. Quand un dialogue s'engage entre un humain et un non-humain, le coeur de l'homme se met à battre un peu plus fort. Il ressent de la fascination. L'un des meilleurs spécialistes français des IA, raconte comment les machines qui parlent vont profondément influencer notre langage et notre façon de penser.