Tout petit livre à destination des enfants, Elémentaire se lit dans les deux sens, à l'endroit et à l'envers. Sur les 20 pages se succèdent des formes simples qui sont une chose quand on les regarde dans un sens, et une autre quand on retourne le livret ! On perçoit une attention, une humilité, et un plaisir à retranscrire honnêtement le réel le plus ordinaire, celui de sa cuisine, de sa rue ou des rayons de la quincaillerie du quartier. Elémentaire est le facsimilé d'un carnet réalisé sur ce principe, en collage, avec des formes découpées dans du papier vitrail de couleur.