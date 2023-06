Indomptable princesse

Devonshire, 1858 Depuis toujours, la princesse Amelia est connue pour ses frasques. De liaisons interdites en situations compromettantes, la soeur de la reine de Weslorie n'échappe au scandale que d'un cheveu à chaque fois, tel un chat retombant sur ses pattes... jusqu'à la bêtise de trop. Envoyée en Angleterre, avec pour mission de s'assagir et de se ranger, la jeune femme fulmine. De quel droit la prive-t-on de la liberté de s'amuser ? Et, puisqu'il faut bien qu'elle s'occupe, elle jette son dévolu sur Joshua Parker, duc de Marley : c'est lui qu'elle tourmentera de mille et un tours ! Mais l'aristocrate au lourd passé et aux yeux sombres refuse de se laisser faire et, entre eux, la guerre est déclarée ! De bals mondains en rencontres fortuites en forêt, les étincelles crépitent et s'embrasent à chaque occasion, jusqu'à provoquer le plus dangereux des brasiers : celui du désir.