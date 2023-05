University Bad Boy

Se venger ou succomber à la tentation ? " Ta première fois sera un putain de feu d'artifice, Starlight. " Quatre ans plus tard, les paroles de Rafael résonnent encore dans les oreilles de Becca. Mais au désir se mêle désormais en elle un besoin plus profond, plus dévastateur : celui de se venger. Car le membre insaisissable des Dark Angels l'a trahie juste au moment où elle s'ouvrait à lui. Pire, en répandant de terribles rumeurs à son sujet, il l'a contrainte à fuir... Alors, quand Becca le découvre dans les couloirs de sa fac, à San Diego, son coeur frémit. Si ces retrouvailles ont un goût amer, elle se fait la promesse que celui de sa vengeance sera d'autant plus délicieux. Même si les sensations qu'il éveille dans son corps la déstabilisent. Même s'il restera, pour toujours, le seul qu'elle ait jamais aimé... A propos de l'autrice Passionnée de lecture et amoureuse des mots, Julie Perry affectionne particulièrement la romance contemporaine. Des héros charismatiques au tempérament de feu, une bonne dose de sensualité, un zeste d'humour et le tour est joué ! Son objectif ? Vous faire vibrer autant qu'elle.