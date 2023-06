Ce matin, un lapin

La vie n'est pas un tableau Excel... Henri est mathématicien dans les assurances. Il calcule tout, au travail comme dans sa vie personnelle. Pourtant, il va se retrouver contraint d'affronter l'incalculable : après avoir perdu son travail, il hérite d'un parc d'aventures créé par son frère qui vient de décéder, avec la gestion psychologique des employés que cela suppose, et une montagne de dettes à rembourser. Sans parler de ces dangereux criminels qui ont bien l'intention de récupérer leur argent, avec intérêt ! Sa rencontre avec Laura, artiste au passé mouvementé et pleine de joie de vivre, ne va pas l'aider. Car soudain, Henri va être confronté à des émotions et des situations qui ne peuvent être résolues dans un simple tableau Excel.