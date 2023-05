Alaska, l'ultime frontière

Une terre sauvage et mythique racontée à travers le regard d'une femme, au fil d'un voyage en solitaire de Vancouver à Anchorage. Bordant l'une des plus mauvaises mers du monde, un somptueux dédale d'îles, de fjords englacés, de chenaux abrités... On l'appelle le Passage intérieur, aux confins de l'Amérique du Nord. Chaque été, les saumons y convergent par millions pour donner la vie avant de mourir. Les humains aussi sont nombreux à l'emprunter, venus d'Asie il y a des millénaires, suivis par des Russes chasseurs de loutres de mer, des chercheurs d'or, des prospecteurs de pétrole, de gaz, de minéraux rares, et des amoureux de la nature et de l'aventure. Into the wild : certains n'en sont jamais revenus. Epouser ces méandres capricieux pendant la brève saison estivale, c'est le projet de libre errance d'une femme endeuillée. Quête de retrouvailles avec des interlocuteurs trop brièvement croisés au cours d'une vie de grand reporter, cheminements intimes : ce parcours au hasard de la rotation des ferries est ponctué de rencontres avec les habitants ancestraux du Nord-Ouest, les Amérindiens et les Inuits. Parents des orques, des ours, des aigles, du Grand Corbeau de leur mythologie, ils appartiennent corps et âme à ces terres du bout du monde où ils accueillent l'étrangère venue les écouter avec ferveur.