Aliénor, fille de Merlin Partie 4 : Le royaume des Korrigans

Quel désastre ! Le tremblement de terre a fait des victimes parmi les rats de l'Arrée. Malgré leurs efforts, Aliénor et Lancelot n'ont pas réussi à secourir tous les survivants prisonniers des décombres. La fille de Merlin, désemparée, finit par douter de l'utilité de ses pouvoirs druidiques. Elle se trompe, pourtant. Lancelot a besoin de son aide pour récupérer le glaive que les Korrigans lui ont volé. Mais l'aventure est des plus risquées. Si par malheur, les deux amis sont repérés, ils seront jetés dans les geôles de pierre. Et soyez sûrs que Boléguéan, le roi des Korrigans, ne les laissera jamais partir...