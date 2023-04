Emilie et la favorite du Roi Tome 2 : Le prisonnier de la Bastille

1752. Le temps file, les relations restent les mêmes. Madame de Pompadour et Emilie mènent chacune son combat personnel. La première, toujours la favorite du roi, est le centre de plusieurs complots visant à détruire sa position. Quant à Emilie, après l'affreux épisode d'Alfort et le destin tragique de son mari, elle se trouve obligée à passer son temps entre Beaumont, Paris et Versailles. Madame de Pompadour pourra-t-elle encore s'imposer auprès du roi ? Emilie arrivera-t-elle à dépasser son secret d'Alfort ? Et Aliénor ?