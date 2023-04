Primal Gods in Ancient Times Tome 5

Grâce au dieu Ôkuninushi, nos héros apprennent que la déesse Goto s'est réfugiée sur la lune. En no Ozuno, Zen et Miyo vont alors demander de l'aide au seigneur de la nuit, le dieu Tsukuyomi qui gouverne la lune. Le dieu accepte de les guider et leur laisse utiliser un miroir divin censé les transporter jusqu'à la lune. Mais au moment de la traversée de celui-ci, En, Zen et Miyo se retrouvent séparés et sont propulsés dans trois endroits totalement différents...