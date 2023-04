Compositeur, chef d'orchestre, organisateur de concerts, journaliste, Hector Berlioz (1803-1869) fut pendant plus de quarante ans une figure infatigable de la vie parisienne. Pour Berlioz, Paris est la ville de toutes les illusions et de tous les déchirements ; celle qu'il faut fuir et qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir conquérir. Les écrits de Berlioz sont riches de phrases contradictoires sur Paris : "Il n'y a au monde que Paris, écrit-il ; c'est une ville électrique qui attire et repousse successivement mais vers laquelle en définitive il faut toujours revenir quand on l'a habitée et surtout quand on est français" ; mais aussi : "Nous descendons du palais des nuages, pour tripoter dans ce grand et sale bazar de Paris" . Et "Paris, ville barbare" . Le Paris de Berlioz fait revivre le Paris de la Restauration, de la Monarchie de Juillet, de la Seconde République, du Second Empire via les révolutions de 1830 et de 1848.