Les photographies issues de collections patrimoniales, des archives de la Manche et des fonds privés, collectées auprès des habitants, institutions, associations et entreprises, permettent de saisir l'évolution de la ville d'Avranches, ses événements historiques, ses activités culturelles et sociales. Les photographes professionnels et amateurs nous laissent un témoignage historique de premier ordre. L'expostion Photographes d'Avranches sera présentée au Scriptorial d'Avranches du 8 avril 2023 au 2 mars 2024.