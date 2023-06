En mer avec les Vikings

Pars à l'aventure avec une famille viking ! Nous sommes au 10e siècle. Ari vit au Pays des Danes, l'ancien Danemark. Les bateaux, ça le connaît ! Il travaille dans un chantier naval à la construction de formidables navires, les knorrs et les langskips, et accompagne son père dans ses voyages de commerce. Un jour, sa famille lui annonce qu'ils vont quitter leur ferme pour partir s'installer chez les Francs, en Normandie. Quelle expédition ! Embarque avec Ari à bord de son knorr, apprends avec lui à naviguer sur les mers et les fleuves, fréquente les ports et les marchés, écoute son grand-père raconter les raids éclairs... Un album-aventure pour découvrir la richesse de la civilisation viking à bord d'un navire. Un documentaire immersif alliant Histoire et véhicules, dès 7 ans !