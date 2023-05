La véritable histoire du grand méchant Mordicus

Il a beau être tout petit Félix, il est sacrément courageux. Il va s'enfoncer au coeur de la forêt, là où elle fait le plus peur, là où elle est la plus noire et la plus profonde, pour aller trouver le Grand Méchant Mordicus. Car Félix connaît le secret jamais dit du vieux loup solitaire, et, au moment de se faire croquer, il va lui révéler qui il est... Mystère et boule de gomme, secret de famille et retrouvailles, préparez vos mouchoirs !