Les Misérables de Victor Hugo. (Texte abrégé)

Dossier pédagogiqie de Virginie Manouguian. Jean Valjean sort du bagne où il a été enfermé pour avoir volé du pain. Il décide dorénavant de mener une vie exemplaire. Devenu Monsieur Madeleine, il promet à Fantine, une pauvre femme mourante, de retrouver sa fille, Cosette, et de la prendre sous son aile. Mais, de Digne à Montreuil en passant par les rues de Paris, l'inspecteur Javert est à ses trousses... Tour à tour roman engagé, roman historique, roman policier et roman d'amour, Les Misérables est avant tout un roman populaire. Découvrez l'un des plus grands classiques de la littérature dans une version abrégée spécialement adaptée aux élèves de Quatrième. Les points forts de l'édition " Déclic " : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée. COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte. RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel. PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture. + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, des versions epub de l'ouvrage et du texte accessible aux élèves DYS disponibles dans les librairies numériques).