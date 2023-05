Un soir, avant de recevoir des amis, Isabelle offre une robe à son mari. Est-ce un mauvais canular ou une réelle injonction à changer ? Se pourrait-il que le monde ait à ce point évolué sans que Jean-Pierre s'en soit rendu compte ? Une soirée pleine de rebondissements l'attend, à commencer par cette robe à fleurs qu'il refuse de porter pour le dîner, au grand désarroi de sa femme. Jérôme de Verdière interroge les bouleversements de notre société et les relations de couple, se moquant aussi bien des progressistes béats que des réactionnaires renfrognés... Ce monde devient fou ! A propos de l'auteur : Animateur de La Revue de presse sur Paris Première, Jérôme de Verdière est aussi auteur pour Laurent Gerra sur RTL, et a signé l'écriture et la mise en scène de plusieurs pièces de théâtre dont Un banc pour deux et Les Egoïstes anonymes. "Voilà un vaudeville piquant où fusent des dialogues que n'aurait pas boudés le tandem Jaoui-Bacri". La Voix du Nord "Une délicieuse comédie-vaudeville". Voici "La Robe est un bonbon acidulé, qui se lit d'une traite dans un hamac. " Marianne " Au-delà du comique de situation, ce roman aux faux airs de vaudeville se penche en fait sur le fond de l'époque ; et ça donne le vertige. " Fluide glacial " La Robe, étoffe légère, est prétexte à une réflexion sur l'évolution de notre société. " Raphaël Coiffier, Nice matin