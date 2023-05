L'été est arrivé à Welford, et le village déborde d'activité. Helen Steer, infirmière vétérinaire, adore son travail à Vert-Cottage et, avec le soleil, les choses ne pourraient pas aller mieux. Mais c'était avant le départ en voyage de sa meilleure amie, qui laisse Helen dépitée et fait surgir des doutes sur sa vie monotone avec son petit ami, Seb. Le nouveau vétérinaire, Toby Gordon, avec son air charmeur et son passé familial trouble, semble soudainement un parti beaucoup plus intéressant. Alors que Helen et Toby se rapprochent, Sunrise Farm, la jolie ferme où vit Helen, est touchée par une crise qui remet en cause son avenir. Aidée de ses amis Mandy et James, Helen va tout tenter pour sauver sa maison. Avec tous ces problèmes en tête, est-ce vraiment le moment de penser à une nouvelle relation amoureuse ? Helen devra-t-elle laisser échapper sa seconde chance ? A propos de l'autrice Lucy Daniels est le pseudonyme collectif d'un groupe d'écrivains anglais auteurs de la série de livres pour enfants "Animal Ark" . Chaque auteur est nommé avec un "Special Thanks" . Lucy Daniels est également l'auteur de la série "Animal Ark Revisited " créée pour les adultes. Un été ravissant à Vert-Cottage en est le 5e tome. " Un délicieux moment de lecture qui nous emporte dans la campagne anglaise. " Femme Actuelle