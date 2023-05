Ce dossier de l'Encyclope die du protestantisme, dans une présentation revue et rajeunie par Pierre Gisel, est d'une actualité déconcertante ! Alors que nous vivons une période où le futur est saturé d'angoisse et d'incertitudes, comment aborder le thème de l'utopie ? Plus encore, comment penser l'utopie pour qu'elle ne soit pas une fuite, une rêverie sans suite, mais bien une réserve d'espérance raisonnable ? C'est à cette question que répond le grand théologien Jürgen Moltmann, avec clarté et rigueur. Un texte inspirant qui fait comprendre avec pédagogie ce qu'est l'utopie et ce qu'elle n'est pas, pour " maintenir ouvert le champ du possible " (Paul Ricoeur).