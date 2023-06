50 clés pour aider un enfant autiste

L'autisme est un trouble neuro-développemental qui affecte le comportement et la façon de communiquer avec les autres. Pour un parent, être confronté au diagnostic d'autisme de son enfant, le diagnostic intervenant généralement vers l'âge de 4 ans, est un choc, et la perspective d'une éducation, d'une scolarité et d'un quotidien aménagés. D'autant plus que l'on sait désormais que plus vite on accompagne et l'on stimule un enfant autiste, quel que soit le type d'autisme sur le spectre autistique, mieux il sera en mesure d'acquérir des compétences, de tendre vers l'autonomie et de mener une vie épanouie. Comprendre la particularité du TSA et avoir les clés pour prévenir les difficultés, notamment celles de la scolarisation, permettra à l'enfant de vivre (presque) comme les autres enfants.